Affari Tuoi, il sospetto su Jacopo fa discutere: "Visto il pacco 10? Ci credete ancora..."

29 maggio 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi è una di quelle serate che può accadere di tutto. Il protagonista è Jacopo che col papà Roberto tenta la sfida alla fortuna. E le cose a inizio gara, nella puntata andata in onda martedì 28 maggio, le cose sembrano subito mettersi per il verso giusto. E così i pacchi blu vanno via senza particolari problemi. Al punto che il concorrente resta solo con pacchi rossi pesantissimi per circa metà della puntata.

E vengono rifiutate offerte da 28.000 euro, ma anche da 45.000 euro. E proprio su questa, una tra le più pesanti, va in scena uno scontro tra Jacopo e il papà Roberto. Il primo è per continuare a giocare, il secondo invece è per accettare senza se e senza ma l'offerta del dottore. Prevale la linea di Jacopo che prova ad andare fino in fondo ma sbatte sul muro dell'ultima offerta accettando i 65.000 euro del dottore.

Troppo rischioso fare ulteriori passi in avanti. E così nel pacco numero 2 che tiene tra le mani ci sono 15.000 euro mentre nel pacco numero 10 ci sono i 200.000 euro, il bottino grosso rimasto in gioco. E proprio sulla ritardata apertura del pacco 10, ecco che si scatenano i complottisti su X: "Anche stasera il buonsenso e la statistica sono stati fatti fuori, non ci sono parole. Giusto giusto il pacco 10 che molti gli hanno detto di non aprire assolutamente… ma ci credete ancora? Ahahahah". Insomma c'è sempre qualcuno che mette in dubbio anche il percorso cieco della sorte...