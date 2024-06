Reazione a Catena, "sento delle discussioni...": alta tensione in studio, interviene Pino Insegno

04 giugno 2024 a

Un inizio col vento in poppa per Pino Insegno e Reazione a Catena, il game-show che ha preso il posto de L'Eredità su Rai 1: alla faccia dei rosiconi (di sinistra) lo share sta dando grandi soddisfazioni al conduttore. E dunque eccoci, sotto con un altra puntata, la seconda dopo l'ottimo debutto della vigilia, in cui Reazione a Catena si è confermato leader nella sua fascia oraria.

Al gioco finale della puntata di martedì 4 giugno ecco qualificarsi la squadra composta da Rita, Davide e Chiara. I concorrenti devono indovinare la parola misteriosa. E come in ogni squadra non mancano momenti di tensione, di dibattito, di confronto. E così, durante la riflessione dei tre alla caccia della parola misteriosa, ecco che il confronto di sfaceva animato, rumoroso, tanto che Pino Insegno, incuriosito, ha chiesto lumi.

"Sento che ci sono state delle discussioni...", si è inserito il presentatore, chiedendo spiegazioni ha detto il presentatore chiedendo spiegazioni a Rita. Niente di serio, spiegano i diretti interessati. Dunque, la soluzione: "La parola di questa sera è foto", rivela Pino Insegno di fronte a un pubblico perplesso, così come era perplesso chi commentava la puntata su X. Smentiti i dubbi espressi dalla concorrente poco prima: "Rita, dicevi che è troppo corta... ma no! Ci siamo fatti una bella foto", conclude Pino Insegno. Appuntamento alla prossima puntata...