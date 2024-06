Reazione a Catena, disastro-Gianduja: "Pagate voi la Rai!", un fiasco mai visto prima

10 giugno 2024 a

Cambio della guardia al vertice di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, il quiz che ha chiuso la sua prima settimana di programmazione mettendo a segno risultati strepitosi in termini di share. Ma, si diceva: cambio della guardia. Infatti le Marongiu, campionesse in carica, vengono scalzate dalle Gianduja, terzetto composto da Cristina, Maria e Simona, che si impone con una grande manche a "Una tira l'altra", la semifinale del quiz. Poi, però, una clamorosa debacle nel gioco finale.

E arriviamo proprio all'ultimo atto, all'Ultima catena, dove le Gianduja si qualificano con un montepremi potenziale pari a 145mila euro. Poi, come detto, il disastro: pensate, la cifra viene dimezzata talmente tante volte fino a scendere a 142 euro. Le tre comprano anche il terzo elemento. Morale della favola, devono indovinare la parola che sta tra "influenza" e "coda", parola che inizia con "st" e finisce con "o". Le tre dopo una lunga riflessione rispndono "stadio", risposta palesemente sbagliata. Infatti la soluzione corretta era "strascico". Insomma, le neo-campionesse ci riproveranno.

"Tre nullità, al mercatino delle pulci": insulti gratuiti alle campionesse di Reazione a catena

Il punto però è che le Gianduja, per l'oggettiva figuraccia, sono state pesantemente attaccate su X, il social dove i fan di Reazione a Catena commentano in tempo reale quanto vedono in studio. "Che figuraccia", "Queste concorrenti le hanno trovate al mercatino delle pulci, rimanenze di magazzino", rincarava la dose un utente. "Non vinceranno mai neppure i soldi per la pizza", "Imbarazzanti", "Ma che provini fanno per scegliere queste tre?", si chiedeva un altro.

Un vero e proprio diluvio di commenti sferzanti e negativi, per le povere Gianduja: "Le più scarse che ricordi", "Che figura che hanno fatto...", "Stasera dovete voi 30 centesimi al programma". Infine, la sentenza: "L'unica consolazione è che la matematica impedisce ai concorrenti di andare in negativo e dovere soldi alla Rai". Cala il sipario, in attesa del tentativo di riscatto delle Gianduja alla prossima puntata, quella di questa sera, lunedì 10 giugno.