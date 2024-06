Reazione a catena, "anche da un bambino": l'Ultima Catena fa impazzire tutti

11 giugno 2024 a

a

a

Cristina, Tecla ed Elisa sono riuscite, nella puntata di Reazione a Catena andata in onda questa sera su Rai 1, a strappare il titolo di campioni agli Amici di Amici, i tre giovani ingegneri da Ascoli Piceno, Antonio, Lorenzo e Sebastiano. La squadra vincente, Polposition da Brescia, ha spiegato che il proprio nome deriva dalla loro mascotte, un polpo azzurro di peluche. Dopo aver trionfato all'Intesa Vincente, le tre amiche hanno giocato l'Ultima Catena con 118mila euro.

La parola finale era NOTIZIA, a cui Cristina, Elisa e Tecla erano arrivate con 29.500 euro. La parola successiva iniziava con CO e finiva con E. Per indovinare la parola nascosta, le campionesse hanno deciso di acquistare il terzo elemento, che era UGUALE. E alla fine, per 14.750 euro, hanno tentato col termine COMUNE. Purtroppo, però, la loro risposta si è rivelata sbagliata. Quella corretta, come spiegato dal conduttore Pino Insegno, era invece CORRISPONDENTE. Le tre, quindi, non sono riuscite a portare a casa il montepremi. Ma potranno riprovarci comunque nella puntata di domani sera.

"Ma che provini fanno?": Pino Insegno, l'indizio del trionfo dopo 10 giorni di Reazione a catena

In molti hanno commentato la puntata su X, trovando troppo semplice l'Ultima Catena. "Quando vedo queste catene così semplici e intuibili anche da un bambino penso a quelle senza senso che davano ai Dai e Dai", ha scritto un utente. Un altro invece: "Vabbè. Queste catene son da asilo! #reazioneacatena". E ancora: "Posso dire che sono un po’ elementari? #reazioneacatena".