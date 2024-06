DiMartedì, Elisabetta Piccolotti: "Salis ha condanne da centro sociale", sconcerto in studio

12 giugno 2024 a

Scontro in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata dell'11 giugno, tra Achille Totaro ed Elisabetta Piccolotti. Il dibattito si infiamma su Ilaria Salis, l'insegnante detenuta ai domiciliari a Budapest, candidata da Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni europee ed eletta.

"Signorelli nessuno lo ha portato al Parlamento europeo. Qui abbiamo in studio qualche partito della sinistra che al Parlamento europeo ha portato una persona che è stata pluricondannata per vari reati. Ha quattro condanne per assalti vari e poi parliamo dell'ex capo dell'ufficio stampa del ministro Lollobrigida", tuona l'ex senatore di Fratelli d'Italia.

Dichiarazioni che fanno infuriare la deputata di Avs, che minimizza: "Ilaria Salis ha condanne tipiche di attivisti dei centri sociali, tipo accensione di oggetti pericolosi perché ha acceso un fumogeno, poi ha concorso in resistenza a pubblico ufficiale", dice la Piccolotti come se questi non fossero reati. "Succede...". Inutile sottolineare lo sconcerto in studio...