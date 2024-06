Euro 2024? No, i vampiri: perché il risultato di "Dracula Untold" è clamoroso

Klaus Davi 27 giugno 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dracula Untold)

Un match mozzafiato col gol ormai insperato di Zaccagni nell’ottavo minuto di recupero ha spinto a livelli “bulgari” lo share di Rai 1. La nostra nazionale, che col rocambolesco 1 a 1 con la Croazia si è qualificata per gli ottavi di finale di Euro 24, è stata vista lunedì sera da 13,25 milioni di spettatori col 58,7% di share e picchi del 64% in occasione del pareggio al 98°.

Tutto l’indotto degli Europei fa bene alla Rai che sia in prime time che in seconda serata fa man bassa, considerando che Notti Europee è arrivato al 33%. Un po’ una riscossa del servizio pubblico visto che il fenomeno Sinner così come Formula 1 e MotoGP sono appannaggio di canali come Sky ed Eurosport. Fa forse più notizia il programma che ha retto all’onda d’urto calcistica: qualche spiraglio di luce è giunto per Italia 1 nel late night, comunque dominato dal calcio parlato, grazie a Dracula Untold, film del 2014 visto da 344.000 persone col 6.2% di share.

Ore 14, clamoroso Milo Infante durante Euro 2024: lo scorso venerdì...

Questo capitolo della saga del conte vampiro ruota maggiormente attorno alla figura del Principe Vlad narrando le origini di Dracula combinando il mito dei vampiri con la vera storia dell’Impalatore. Certo, alla bevuta di sangue non si rinuncia, ma i momenti in cui Vlad sterminai turchi o in cui lo ritroviamo nel XXI secolo mentre incontra la reincarnazione dell’amata Mina fanno salire la curva fino al 9% di share.