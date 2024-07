Mauro Corona, battutaccia sulla Berlinguer: "Se è una badante come lei..."

03 luglio 2024 a

a

a

Ultima puntata stagionale di È sempre cartabianca e ultimo "colpo di testa" di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista che è una presenza fissa nel programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. La puntata in questione è quella di martedì 2 luglio, dove Corona si è nuovamente lasciato andare a più di un commento piccantissimo sulla sua "Bianchina", così come è solito chiamarla. Commeni che hanno prontamente innescato la reazione della conduttrice.

Come detto, non è certo una novità: Corona più volte ha fatto allusioni ammiccanti sulla conduttrice, tra scherzi e atteggiamenti da cascamorto. Ora la storia si ripete. Il tutto accade quando in studio si parla di tradimento. Ecco che Corona ha iniziato a spendersi in apprezzamenti sulla bellezza della conduttrice, che però lo ha stroncato: "La smetta di dire cose che non deve dire, ogni volta deve lasciarsi andare a questi riferimenti. Per fortuna dobbiamo andare in pubblicità".

Dopo gli spot, però, È sempre cartabianca riprende. Si parla della morte di un alpinista in montagna: "Se morissi, vorrei essere lasciato lì", affermava Corona. E la Berlinguer: "Tanto a lei non succede". "Bianchina, da quando fa la veggente? Chi lo ha detto che non può succedere". "È solo un augurio", chiude il caso la conduttrice.

"La scena più orrenda. Ma la legge italiana...": Satnam Singh, lo sfogo di Mauro Corona

Ma non è tutto. Corona ha poi spiegato perché preferirebbe morire in montagna: "Ho una grande ammirazione per le infermiere e le badanti che curano i vecchi, ma non mi vedo col pannolone che mi faccio la pipì addosso, preferisco cadere lassù". E a stretto giro, incorreggibile, ha aggiunto: "Se è una badante come lei quasi quasi ci metto la firma", conclude Corona innescando una smorfia di riprovazione da parte di Bianca Berlinguer.