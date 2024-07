Reazione a Catena, "anche le più improbabili": la catena finale scatena la polemica

07 luglio 2024 a

I campioni in carica di Reazione a Catena, i Sali Minerali da Perugia, sono stati sfidati dalle Pacate, tre tranquille amiche da Roma, nella puntata andata in onda questa sera, domenica 7 luglio, su Rai 1. All’Intesa Vincente, però, i campioni sono riusciti a difendere il loro titolo, indovinando ben 11 parole contro le 8 centrate dalle sfidanti. I Sali Minerali sono quindi approdati all’Ultima Catena con ben 108mila euro.

Dopo aver dimezzato un bel po’ di volte, i campioni sono scesi a 844 euro. L’Ultima parola della Catena era BIGLIETTO, mentre la seguente iniziava con RI e finiva per O. Il terzo elemento che i campioni hanno comprato era invece PARZIALE. I perugini per 422 euro hanno detto RISULTATO. Ma la risposta era sbagliata. Quella corretta era invece RIMBORSO.

Tanti i commenti sui social alla puntata del game show condotto da Pino Insegno. "Gli autori di reazione a catena comunque le pensano tutte, anche le più improbabili per la catena finale", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X (ex Twitter). Un altro invece: "È diventato un gioco scorretto, è difficile, concorrenti scarsi o catene difficili?". E ancora: "Ridotto e Rimborso erano davvero equipollenti! Se gli autori vogliono metterci anche la fortuna di mezzo…".