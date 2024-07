Reazione a Catena, "per indovinare la parola Zumba": l'intesa fa impazzire tutti

08 luglio 2024 a

I Sali Minerali da Perugia sono riusciti a imporsi anche nella puntata di Reazione a Catena andata in onda ieri sera, domenica 7 luglio, su Rai 1. A sfidare i campioni erano state le Pacate, tre tranquille amiche da Roma, che però hanno dovuto rinunciare al titolo di campionesse dopo il gioco dell’Intesa Vincente. In quell'occasione, infatti, i campioni in carica sono riusciti a difendere il loro titolo, indovinando ben 11 parole contro le 8 centrate dalle sfidanti. I Sali Minerali sono quindi approdati all’Ultima Catena con ben 108mila euro.

Un episodio avvenuto durante l'Intesa Vincente, però, ha colpito molto i telespettatori. "I concorrenti che per indovinare la parola 'Zumba' durante l’Intesa Vincente a #reazioneacatena dicono 'Cos’è ballata da Mattia Zenzola'": ha scritto un utente sulla piattaforma X. Il riferimento è a un ex allievo nonché vincitore di Amici, ballerino di latino-americano. Il fatto che le concorrenti del game show condotto da Pino Insegno lo abbiano citato durante il programma ha mandato in fibrillazione alcuni telespettatori. "Maria e Amici, gira che ti rigira, sono ovunque #reazioneacatena", ha scritto invece un altro utente.

