Linea verde sentieri estate, clamoroso: monasteri e boschi tirano più dei quiz

Klaus Davi 09 luglio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Linea Verde Sentieri Estate)

Promuovere, valorizzare, raccontare i sentieri religiosi che solcano il nostro paese dalle Alpi agli Appennini sarà una cosa di destra o di sinistra? Battute a parte, chi analizza gli smottamenti dell'Auditel rileva che questo filone - riscoperto ormai da alcuni anni- sta ottenendo percentuali notevoli di ascolti. “Linea Verde Sentieri Estate” ha raggiunto anche sabato prima del tg un 18% di share con picchi di 2 milioni.

I numeri ci dicono che siamo di fronte a un fenomeno a cavallo tra il turismo più laico e la spiritualità più sentita. I “cammini” infatti sono mete esperienziali nate per stimolare in primis il mercato interno, ma il trend sta coinvolgendo massicciamente il nord Europa e la penisola iberica. Un boom motivato anche dalla natura intrinsecamente sostenibile dei percorsi di montagna.

Immortale Robin Hood: pieno di share contro Alberto Angela e Del Debbio

Ad avvantaggiarsi del format è soprattutto la provincia italiana: dai cammini di San Francesco da Paola in Calabria ai sentieri della Sibilla nel Lazio; dalla Via del Sale in Liguria ai percorsi suggestivi che attraverso Campania e Lazio conducono ai monasteri di San Benedetto, icone religiose planetarie. E che grazie anche al supporto televisivo registrano aumenti di affluenza a due cifre. Giulia Capolicchi, ex miss Italia, e Lino Zani, provetto alpinista e scrittore, sono al timone del programma. E il mix funziona.