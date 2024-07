"La cuoca del presidente" si pappa gli ascolti: Cielo, che colpo!

18 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La cuoca del presidente)

Un modo curioso e intelligente di cavalcare le movimentate elezioni francesi è stato offerto dal canale Cielo (26 del digitale terrestre) che lunedì ha puntato sul film La cuoca del Presidente, opera del 2012 basata sulla storia vera della cuoca Danièle Mazet-Delpeuch, nella versione cinematografica identificata come Hortense Laborie, che dal 1988 al 1990 fu la chef personale di François Mitterrand. Hortense, con sua grande sorpresa, viene nominata dal Presidente francese responsabile della sua cucina personale all’Eliseo e, grazie alle sue doti, conquista la fiducia e la simpatia dell’uomo più potente di Francia.

Improvvisamente però attira su di sé antipatie e gelosie degli altri cuochi del Palazzo. Decide allora di lasciare tutto e di accettare il posto di cuoca in una base scientifica in Antartide. Ottimi ascolti per il canale del gruppo Sky con 316.000 spettatori e il 2.1% di share, trainato - secondo Omnicom Media Group - anche dal costante interesse perla Francia motivato dalle elezioni-reality, dall’iperattivismo di Macron e dalle performance della Nazionale di Mbappé che agli Europei è comunque arrivata in semifinale.

Una curiosità decodificata anche dalla curva che spesso tocca il 5% di share coi picchi che coincidono per lo più coi momenti in cui la cuoca crea piatti tipici della tradizionale “grande cuisine” con cui conquista il Presidente.