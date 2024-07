Parigi 2024 fa (già) godere Mediaset: un lunedì clamoroso per il Biscione

Klaus Davi 25 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)

Mancano due giorni all’inizio delle Olimpiadi di Parigi, lo spot Rai imperversa con in sottofondo la disco-funky Baby I’m Yours dei Breakbot e in video immagini fatte con l’IA di atleti che si librano in aria attorno alla Tour Eiffel. La febbre per i Giochi inizia a contagiare i palinsesti non solo del Servizio Pubblico.

Lunedì ha brillato il Biscione, in primis la squadra di Sport Mediaset che col tg sportivo in onda su Italia 1 dopo Studio Aperto delle 12:30 è arrivata a 802.000 spettatori col 7% di share: tra calciomercato, tennis e F1, ha dato spazio a Parigi 2024 con un bel servizio di Angelo Battisti sulla trasformazione di luoghi storici come la Tour Eiffel, Place de la Concorde o Campo di Marte. Azzeccata anche la scelta di Studio Aperto Mag, il magazine in onda dopo il tg di Italia 1 delle 18:30, dedicato allo sport con l’inserimento di due focus sulla nazionale di judo, che si presenta in Francia col record numerico di atleti partecipanti, e su quella di volley maschile, con alcuni segreti della preparazione di coach Fefè De Giorgi.

370mila teste, quasi il 4% di share e picchi vicini al 5%. Il segreto di tanta attesa va fatto risalire intanto all’effetto sport, all’effetto tennis, atletica e MotoGP che han mantenuto focalizzato l’interesse del target maschile. E poi la forte aspettativa per atleti quali Sinner, Tamberi, Jacobs, Simonelli e altri, dai quali ci si aspetta molto, fa il resto.