Reazione a Catena, "datevi una regolata": l'ultima parola scatena una valanga di critiche

29 luglio 2024 a

Gli Articolo Tre, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dalle Senza Ghiaccio nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 29 luglio. La squadra composta da Flaminia, Andrea e Filippo, che deve il suo nome al fatto che tutti e tre gli amici sono in procinto di diventare avvocati, se l'è vista con Elena, Serena e Giulia da Latina: due sorelle e un'amica del cuore, che hanno spiegato di chiamarsi Senza Ghiaccio "perché siamo grandi amanti delle bibite lisce".

All'intesa vincente, sia i campioni che le sfidanti sono riusciti a centrare 9 parole. Per questo è stato necessario ricorrere allo spareggio. Le Senza Ghiaccio hanno indovinato la parola "granita" in 3 secondi; mentre i campioni hanno indovinato la parola "timbro" in 4 secondi. All'Ultima Catena, quindi, sono arrivate le Senza Ghiaccio, che si sono appropriate del titolo di campionesse. Giunte all'Ultima parola con 117mila euro, le tre amiche hanno dovuto collegare "Scivolo" con una parola che iniziava con "IN" e terminava con "O", con l'incognita del terzo elemento. Alla fine le Senza Ghiaccio hanno deciso di comprare il terzo elemento, scendendo a 58.500 euro. La terza parola era "spinta". Le campionesse hanno provato a indovinare la parola di mezzo dicendo "ingresso". La risposta corretta però era un'altra, "incentivo". Le tre amiche potranno riprovarci domani.

Tanti, come al solito, i commenti alla puntata del game show apparsi sui social. Un utente, in particolare, sulla piattaforma X ha criticato proprio l'ultima parola: "Catena facilissima ultima parola impossibile, autori datevi una regolata!!! #reazioneacatena". Un altro invece ha scritto: "A ennesima riprova della ripetitività degli autori: scivolo nel senso di incentivo alla pensione l'avevano usato pochissimi giorni fa, con il conduttore che l'aveva espressamente spiegato #reazioneacatena".