In Onda, siparietto tra Luca Telese e Lucia Annunziata: "Ti ho svegliato io questa mattina..."

31 luglio 2024 a

a

a

La morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh è certamente la notizia del giorno. L'esercito israeliano, in una operazione militare, ha ucciso il capo dell'organizzazione terroristi che al momento dell'attacco si trovava a Teheran, in Iran. Il caso ha suscitato lo sdegno dei Paesi "amici" di Hamas, tra cui lo stesso Iran che per bocca dell'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato: "Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh". "Abbiamo inferto colpi devastanti a tutti i nostri nemici", ha detto invece il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione pubblica dopo il gabinetto di sicurezza

A In Onda, il talk show politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si è discusso anche di questo. Lucia Annunziata, ospite del programma, ha spiegato ai telespettatori le ragioni dietro l'operazione militare di Tel Aviv. "Gli obiettivi di Israele sono almeno tre - ha esordito -. Quando si fanno degli atti così forti è ovvio che è un po' in gioco tutto. La prima cosa che va detta per capire un po' di che cosa si è trattato è che stamattina molto presto...ti ho svegliato io Luca". Imbarazzo in studio.

"Grazie a Dio". Haniyeh ucciso da un missile israeliano, le sconvolgenti parole del figlio: che roba è Hamas

Luca Telese, sentitosi chiamato in causa, ha voluto chiarire la situazione. "Non riveliamo questi altarini, però è vero. Mi ha tirato giù dal letto con Lucia che diceva: 'Hai visto che è successo?'" "Lui dormiva come un ghiro naturalmente - ha replicato la Annunziata -. L'esercito Israeliano ha detto che non si volevano prendere la responsabilità di questo atto. E non voleva dire che non l'hanno fatto loro, perché altrimenti avrebbero detto che non erano stati loro. È evidente - ha poi aggiunto - che questo atto sia stato organizzato dall'intelligence israeliana".