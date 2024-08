“Cambio moglie”, in tv trionfa la famiglia: dati clamorosi

Klaus Davi 10 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (Cambio Moglie)

Le motivazioni per cui le famiglie si stanno disgregando (anche se non proprio tutte per fortuna) sono spesso state attribuite ai mezzi di comunicazione di massa e alle nuove tecnologie. Sul presunto ruolo pernicioso della tv si sono consumate centinaia di saggi, poi è toccato ai social e adesso, sempre per rimanere in ambito comunicazione, ai reality. Sarà, ma ci sono anche format che in qualche modo, pur sottomettendosi al linguaggio dei new media, cercano di rivalutare il focolare e la centralità della donna.

Cambio moglie mette in scena la vicenda di due mogli che per una settimana si scambiano la famiglia, senza aver idea di ciò che andranno a trovare. Tutto gira attorno alle regole, quelle da seguire e stabilite dalla mater familias ufficiale e quelle della nuova «padrona di casa». Un gioco televisivo che ha il merito di ribadire che ogni forma di convivenza è impraticabile senza ‘ norme comportamentali ‘ e tenta di ridurre al minimo l'invasività di telefonini e tecnologia. Il pubblico (pure per un effetto saturazione da Olimpiadi) gradisce anche perché il racconto pone al centro del meccanismo familiare il matriarcato con tutto ciò che ne consegue. Risultato: 4% di share in tarda serata sul Nove, seppur in replica, col pubblico femminile alle stelle. E si capisce perché.