Nuovo cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore non delude mai: l'ultimo guizzo

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Nuovo cinema Paradiso)

Una favola resta tale se i valori e i simboli che diffonde durano nel tempo. Indipendentemente dalla formula narrativa, che sia letteratura, cinema o poesia, la sua forza espressiva si misura col passare degli anni e ci racconta qualcosa del Paese che si riconosce nel suo percorso emotivo. Si spiega solo così il 13.3%di share ottenuto dalla rimessa in onda in prime time su Rai 1 di Nuovo Cinema Paradiso, pellicola di Giuseppe Tornatore premiata con l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990.

Esiste sicuramente un’Italia rancorosa e incattivita dalla violenza dei social, ma c’è pure una gran parte della popolazione che si riconosce in una “way of life” all’italiana, genuina e “contadina”, che ha accompagnato il Belpaese dai drammi della guerra al boom economico.

Nuovo Cinema Paradiso è una metafora di tutto questo, una storia di successo dove però i protagonisti hanno conservato una loro integrità e attaccamento alla terra natìa. E Tornatore ha saputo unire l’Italia e conquistare il mondo muovendo dalla leggendaria sala parrocchiale di un paesino siciliano per arrivare al trionfo planetario, senza mai snaturare la propria identità. Comprensibili picchi in Sicilia del 25%, bene anche in Puglia e Campania (20%) e Calabria (18%) ma anche nel Centro-Italia con Toscana e Lazio al 16%.