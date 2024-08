Palio di Siena, cifre da urlo per La7: ecco dove è riuscita a sfondare, una grossa sorpresa

Klaus Davi 20 agosto 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Palio di Siena" - La7)

Estate davvero significativa per la rete diretta da Andrea Salerno che, dopo il fisiologico assestamento di alcuni programmi dovuto allo tsunami Olimpiadi, registra ora alcuni rilevanti exploit.

Non solo in ambito talk, con “In Onda” condotto da Marianna Aprile e Luca Telese che spesso supera il 6% di share con punte dell’8%, ma anche e soprattutto con la performance del “Palio di Siena”, che sabato ha sfondato ampiamente il tetto del 9% con picchi del 13% nella parte finale. Una scommessa non affatto scontata quella di importare sulla raffinata rete privata uno sport colto e dai forti rimandi storici e identitari.

La Lupa vince il Palio di Siena: tensioni alla partenza, 45 minuti di nervosismo

E invece, secondo OmnicomMediaGroup, non solo il pubblico tradizionale dell’emittente è rimasto incollato alla tv, col Centro-Nord spesso vicino al 13%, ma il bacino si è allargato pure al Sud con Puglia, Calabria e Sicilia che non sono mai scese sotto il 7%. La forte presenza di cavalli e fantini sardi ha inoltre fatto volare la curva isolana al 10%. Molto ha contribuito anche la combattutissima gara, con la Lupa sempre in testa ma tallonata fino alla fine dall’indomita Selva. Massiccia presenza davanti a video e device anche di bambini 8/14 anni, ammaliati dalle gesta dei cavallerizzi e dei loro veloci animali. Molte anche le donne.