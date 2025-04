Otto e Mezzo, Meloni fa impazzire Scanzi: "Quando? Dove? Come?"

La stessa parola utilizzata da Giuseppe Conte, riproposta nello studio di Lilli Gruber. Andrea Scanzi, in evidente imbarazzo, ha cercato in tutti i modi di trovare una exit strategy per attaccare Giorgia Meloni. Ed è qui che viene in aiuto l'ex avvocato del popolo, che aveva definito la leader di fratelli d'Italia come una "vassalla" al servizio del feudatario Donald Trump.

"A me viene un po' da ridere - ha detto Scanzi a Otto e mezzo -. Mi verrebbe da dire: 'ma di cosa stiamo parlando?'. Cioè trionfo quando dove e come? Se si dice che è una vittoria mediatica senza dubbio, anche perché ne stiamo parlando. Se si dice che non poteva ottenere di più sono abbastanza d'accordo. Poi da qui a trasformarla in trionfo... intanto, Trump ha avuto un atteggiamento cordiale, e cosa vi aspettavate? Che si prendessero a cazz***? Cioè questi incontri, tranne Trump e Zelensky, sono sempre così. Cioè c'è cordialità, si parla e si risponde alle domande con gentilezza. Ma alla fine non si ottiene nulla.