Unabomber, crimini e misteri fanno il botto in tv: il dato sconvolgente

24 agosto 2024 a

a

a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (“Unabomber”)

Piccolo exploit di Rai 3 che in piena estate manda in onda una riproposizione del documentario su Unabomber, uno dei casi più misteriosi della storia criminale italiana. E si aggiudica un ottimo risultato riuscendo a gareggiare con Rai 1 e Rai 2 in seconda serata raccogliendo 400mila spettatori e il 6.4% medio di share.

Diretta dal regista Alessandro Galluzzi, la ricostruzione a cura di Rai Documentari ripercorre con minuziosità gli avvenimenti tra gli anni 1994 e 2006 in cui la popolazione del nord est della penisola viveva nel terrore a causa delle frequenti esplosioni di ordigni. Riscontri positivi per la ex Telekabul soprattutto grazie a picchi di ascolto in Veneto (9% di share) e Friuli-Venezia Giulia (8%), ma con buoni risultati anche al centro sud come in Puglia (5%) e in Calabria, regione in cui Unabomber ieri ha toccato punte del 6%.

All’interno della vicenda, come viene spiegato nel documentario, ci sono state clamorose ingenuità degli investigatori, ma è anche vero che, rispetto ad oggi, gli strumenti tecnologici erano decisamente limitati e il (o i) killer agivano con una astuzia quasi diabolica tanto da far presupporre che ci potessero essere mandanti con “menti raffinatissime”. Piuttosto, colpisce il dato di come la vicenda abbia coinvolto un pubblico under 25 che solo di rado guarda Rai 3.