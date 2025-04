Storie italiane, Eleonora Daniele sotto choc in diretta "E' morto il Papa"

A suo modo è entrata nella storia televisiva italiana, Eleonora Daniele. "È morto il Papa": è stata la conduttrice di Storie Italiane, su Rai 1, ad annunciare in diretta ai telespettatori la tragica notizia. Momenti di forte emozione poco prima delle 10, in una diretta carica di tensione. Sono seguiti lunghi secondi di silenzio in studio, con la voce rotta dalla commozione della padrona di casa a leggere gli aggiornamenti provenienti dal Vaticano.

"Sono arrivate due agenzie che io come giornalista leggo... - queste le parole della Daniele - Penso una delle notizie più tristi per tutto il mondo. Le agenzie riportano ora la morte del Papa". "Io penso - ha proseguito con voce tremante - che in questo momento ci sia solo silenzio e preghiera". In sottofondo, si sentono commenti degli altri ospiti sconvolti: "Mamma mia".

Anche la Rai ovviamente ha reagito come azienda alla drammatica notizia annunciando la sospensione della pubblicità per 24 ore in segno di lutto.

È morto Papa Francesco.

L'annuncio in diretta su Rai 1 pic.twitter.com/BXFYKZEKH4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 21, 2025

In segno di cordoglio - si legge in un comunicato - la Rai ha deciso di sospendere la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore e di modificare i palinsesti previsti per la giornata, sospendendo i programmi di intrattenimento. Dopo l'annuncio ufficiale della Santa Sede della morte di Papa Francesco, prosegue il comunicato, la notizia è stata subito data da RaiNews.it e da Eleonora Daniele in diretta con Storie Italiane su Rai 1. La notizia è stata diffusa immediatamente anche da RaiNews24, poi nell'edizione del Tg2 e nelle edizioni straordinarie del Tg1 e del Tg3, oltre che dei Giornali Radio. Su Rai 1, il ricordo di Francesco è proseguito nell'edizione del Tg1 delle 13.30 e nello Speciale Tg1 delle 14. Il Papa sarà, inoltre, ricordato a La vita in diretta alle 16.30, ad A sua Immagine alle 18.40, nell'edizione del Tg1 delle 19.56, da Bruno Vespa a Porta a Porta alle 20.30, dal Tg1 Flash di mezzanotte seguito dalla fiction La Bibbia e da RaiNews 24 a partire dalle 2.00.

Su Rai 2, dopo lo speciale Tg2 delle 10, è stato proposto, alle 11.15, il film Sulle mie spalle. Al ricordo del Pontefice sono dedicati, inoltre, l'edizione delle 13 del Tg2, lo Speciale Tg2 delle 13.30, il film Il Sogno di Francesco alle 15.20, lo Speciale Tg2 delle 16.45, la fiction La Bibbia alle 19, l'edizione delle 20.30 del Tg2, Tg2 Post alle 21 il doc su papa Francesco In viaggio alle 21.30, il film Lourdes alle 22.50. La programmazione da mezzanotte e mezza prosegue con RaiNews24.

Su Rai 3, dopo lo Speciale Tg3 del mattino, l'omaggio al Papa è proseguito con il Tg3 delle 12.00, Passato e Presente alle 13, Geo alle 13.40, il Tg Regione alle 14, il Tg3 alle 14.20. A seguire, Tg Lis, Tgr diretta Giubileo alle 14.45, il film Il cammino di Santiago alle 17, il Tg3 delle 19, il Tg Regione delle 19.30, Blob alle 19.50, Il Cavallo e la torre alle 20.20, il film Fatima alle 20.35, La Bottega dell'orefice alle 22.20, Linea Notte alle 23.50 e dall'1.30 la diretta di Rai News 24.