Reazione a Catena, stoccata ai concorrenti: "Mai vista una partita così brutta"

I campioni in carica di Reazione a catena, i Belli e la Bestia, sono stati sfidati dai Goderecci nella puntata del game show andata in onda questa sera su Rai 1, Gli sfidanti hanno detto di venire da Schio, in provincia di Vicenza, e di chiamarsi così perché "ci piace mangiare, bere e divertirci". All'Intesa vincente ad avere la meglio sono stati i Belli e la Bestia nonostante le sole 2 parole indovinate. I Goderecci hanno fatto di peggio centrandone zero.

I campioni sono così arrivati all'ultima catena con 96mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 48mila euro, che è la cifra con cui i tre sono giunti all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "frutto". A seguire una parola che iniziava con "in" e terminava con "e". Ignoto il terzo elemento, che i Belli e la Bestia hanno deciso di comprare, facendo scendere il montepremi a 24mila euro: si trattava della parola "valore". A quel punto la squadra ha provato a indovinare la soluzione dicendo "investire". La risposta corretta, però, come spiegato dal conduttore Pino Insegnom era invece "interesse".

"Oggi una squadra migliore dell'altra insomma...", ha commentato qualcuno sulla piattaforma X riferendosi a campioni e sfidanti. Un altro utente invece: "Stasera un disastro mai vista una partita così brutta". E ancora: "Io comunque lo sento il brividino provocato dal vuoto totale mentale dopo che ti chiedono di collegare parole semplici come frutto e valore? Lo sento e lo vivo, il brividino sono io".