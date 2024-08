Elettra Lamborghini, stagione elettrica su Canale Nove: i numeri che spiazzano

Klaus Davi 25 agosto 2024 a

Vi proponiamo la rubrica di Klaus Davi, Tele...Raccomando

CHI SALE (Only fun - Nove)

Tra i personaggi tv che sicuramente non hanno deluso le aspettative c’è l’eclettica Elettra Lamborghini, un cognome che è anche un brand, ma non ultima una briosa conduttrice (assieme al duo PanPers) di un format che Il canale Nove ha riproposto quest’estate e che ha dato ottimi risultati. Trattasi di Only Fun – Comico Show (chiaramente l’ assonanza del titolo con il notissimo portale hot non è casuale): un contenitore che ha la finalità di ospitare i migliori comici italiani e che sta ottenendo buoni riscontri con la messa in onda dei remix estivi.

Giovedì sera, ad esempio, in prima serata ha raggiunto il 4.2% di share e convinto oltre 500mila spettatori numeri non lontani dai canali generalisti. Un trend confermato se si considerano tutte le ultime puntate estive, stabilmente sopra il 4%, come annota OmnicomMediaGroup. Secondo le analisi oggi è più gradita al pubblico una comicità ariosa, che prende di mira sia le giovani generazioni che i boomer. Tra i comici più apprezzati ci sono veterani quali Raul Cremona, Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo e molte nuove leve. Funziona dunque in tv lo stile autoironico distante anni luce dal politically correct della Lamborghini. Tant’è che i veri preziosi fan sono i giovani under 25- spesso sopra il 5% - che per i network ormai sono merce sempre più rara.