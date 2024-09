Affari Tuoi, Stefano De Martino e quel "feeling" con la concorrente del Veneto: tutto torna?

Klaus Davi 04 settembre 2024 a

Promette bene la nuova stagione di Affari tuoi con l’attesa novità di Stefano De Martino alla conduzione. Come ricordava sempre Maurizio Costanzo, una rondine non fa primavera. Ma intanto il conduttore di Torre Annunziata all’esordio porta a casa il 25% share con oltre 4.4 milioni di spettatori battendo “a distanza” Amadeus che l’anno scorso alla prima puntata aveva fatto 4 punti di share in meno. L’impianto del format non è stato modificato e, come anticipato dallo stesso De Martino lunedì sera al Tg1, si punta soprattutto sull’interazione con i concorrenti, col pubblico in studio ma anche con lo spietato “Dottore” che interviene come sempre al telefono. E sembra funzionare: ottimo il feeling dell’ex ballerino di Amici con la giovane coppia originaria del Veneto la cui partita sembrava non andare per il verso giusto visto che la concorrente Monica, sorteggiata tra i 20 partecipanti, aveva subito chiamato i pacchi più importanti da 200mila e da 300mila euro, vale a dire le somme massime messe in palio dal game show.

PEZZI DA NOVANTA

Non paga la coraggiosa Monica successivamente ha aperto pure il pacco da 75mila euro. Ovvio che i “pacchisti”, che rappresentano tutte le regioni italiane, date le scelte forti della concorrente che ha dilapidato subito i pezzi da novanta, siano stati immediatamente protagonisti della puntata e abbiano condizionato positivamente la curva. Dulcis in fundo, la audace ma alla fine fortunata Monica ha chiuso in bellezza, portandosi a casa 100mila euro e arrivando a sfidare addirittura il “cerbero” Dottore rifiutando la sua offerta di chiudere con 60mila euro una volta che, agli ultimi due pacchi da aprire, si era ritrovata con quelli da 30mila e 100mila euro.

Chiaro che il messaggio social che arriva a casa si può condensare nella massima “fare il passo più lungo della gamba a volte vale la pena”. E il pubblico ha apprezzato visto che nel concitato ed emozionante finale si è registrato il picco col 32,7% di share e 5.625.250 telespettatori. Sul piano del marketing, se l’audience dovesse tenere queste medie, sicuramente sarebbe una scommessa vinta per la Rai che in questi anni ha “rodato” De Martino su Rai 2 rendendolo familiare soprattutto con programmi come Stasera tutto è possibile, Made in Sud e Bar Stella. È pronto per la prova del nove, ovvero consolidare buoni ascolti nella fondamentale fascia dell’access prime time di Rai 1, così strategica a livello d’immagine e di investitori? Presto per dirlo ma sicuramente le premesse sono buone.

Quali sono stati, al di là della gara, gli ingredienti premianti della competizione? Per gli sponsor ha sicuramente premiato un certo profilo del conduttore che non ha assolutamente voluto strafare, anche nel look. Si è presentato con la sua divisa di ordinanza, vale a dire camicia chiara e cravatta scura, come De Martino stesso aveva anticipato al Tg1. Apprezzato anche l’omaggio al suo predecessore Amadeus arrivando a richiamare un suo claim alla fine della puntata: «Soldi sicuri, come direbbe il buon Amadeus». Spulciando tra i dettagli, anche le parole del conduttore sembrano avere inciso sull’ottimo share.

PORTAFORTUNA

Punte del 29% in Veneto ma ottimo riscontro anche in Campania con vette del 27%. Potrebbe avere fatto gioco il cornetto portafortuna sulle scarpe della concorrente Monica giustamente evidenziato da De Martino - e accarezzato dal fidanzato Edoardo - come una sana forma di superstizione che gli ricordava tanto la sua terra natìa. Buone performance anche nel Lazio (27% di share), in Calabria (punte del 28%). Bene anche il nordico Friuli con picchi del 26%. Quello che fa ben sperare è l’andamento della curva. Partita grazie al supporto del buon andamento del Tg1, quasi al 24% di share, ha chiuso ben oltre il 32%: ottima prestazione quindi che è pure indice, secondo gli analisti di OmnicomMediaGroup, di un attaccamento precoce del pubblico.