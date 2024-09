Maria Rosaria Boccia pronta a tutto: così in camerino prima dell'intervista

06 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia è diventata a tutti gli effetti una star. La dottoressa, dopo il caso che l'ha vista protagonista insieme al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è salita alla ribalta grazie alle stories pubblicate sul suo profilo Instagram che riprendevano eventi, ambienti interni a Palazzo Montecitorio e molto altro ancora. E sui social è diventata una piccola influencer. A fine agosto contava "solo" 27mila followers su Instagra. Oggi la cifra è arrivata addirittura a 100mila. Un dato "scandaloso", come sottolinea un rapporto stilato da Arcadiacom.it.

Ora lady Boccia è contesa da tutti i media progressisti italiani. A cominciare dalla Stampa. L'ex quotidiano della Torino bene ha infatti deciso di intervistarla per chiederle conto della vicenda Sangiuliano e delle parole del ministro al Tg1. "Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto", ha spiegato all'intervistatore. Intanto il ministro della Cultura ha dato mandato ai propri legali di denunciare Maria Rosaria Boccia. "Non ci sono prove che il ministro sia stato ricattato - ha spiegato il penalista -, questo lo escludiamo senza dubbio".

Intanto la Boccia si gode la sua popolarità. Dopo l'intervista alla Stampa, la dottoressa è pronta a fare il suo debutto in televisione. Sarà infatti ospite del talk show politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile In Onda. E lady Boccia ha già mostrato ai propri follower sui social alcuni dettagli del backstage. Come se fosse una diva di Hollywood. "Time to time" ha scritto in una Instagram storie, il tutto mentre mostra il suo arsenale cosmetico in preparazione dell'intervista in tv. Post consegnati a Instagram e che lasciano un poco interdetti...