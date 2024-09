In Onda, Maria Rosaria Boccia e gli occhiali da spia: da dove arrivano

08 settembre 2024 a

a

a

Nell'affaire Maria Rosaria Boccia-Sangiuliano si è molto discusso dei famosi Ray Ban utilizzati da Lady Pompei nel corso della loro frequentazione. In particolare, la donna avrebbe utilizzato gli occhiali all'interno di Montecitorio.

Maria Rosaria Boccia, intervistata in esclusiva a In Onda su La 7, nella serata di venerdì 6 settembre ha voluto chiarire alcuni punti sull'utilizzo dei tanto chiacchierati occhiali da sole. "Non ho mai registrato il ministro", ha detto la donna specificando che a diffondere la notizia dei famosi Ray Ban sia stata Selvaggia Luccarelli. Eppure, è la stessa Boccia a pubblicare sulla propria pagina Instagram i video incriminati. Nei filmati si vede la donna aggirarsi con tutta serenità per le stanze del Parlamento, che sembra, tra l'altro, conoscere molto bene.

Gli illusi dalla telenovela di Pompei

"Io li ho comprati a Roma, ho la fattura, in un negozio davanti al Parlamento. Li ho indossai e ci ho giocato", ha spiegato ai giornalisti. I video della discordia sono ancora presenti nella pagina social della Boccia e sono tutti raccolti in un apposito box storie rinominato "Montecitorio". Ma quanto costano i famosi occhiali? Il prezzo degli smart glasses varia dalla tipologia di modello scelto. Il modello Wayfarer, ad esempio, costa 359 euro, mentre il Ray-Ban Meta Skyler 329 euro.

In Onda, Maria Rosaria Boccia sugli occhiali