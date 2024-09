In Onda, Boccia sfotte Sangiuliano? "Gli ho regalato una pellicola-privacy"

07 settembre 2024 a

Forse, neanche l'antico filosofo greco Zenone di Elea sarebbe riuscito a scrivere un tale paradosso. Lady Pompei alias Maria Rosaria Boccia nel corso della sua lunga e articolata intervista rilasciata in esclusiva venerdì 6 settembre a In Onda su La7 ha fornito ai conduttori numerosi dettagli su quanto accaduto tra lei e l'oramai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano nel corso della loro relazione.

In particolare, la donna è tornata sul tema tanto dibattuto della privacy: "Ho dei messaggi del Ministro... Ho anche regalato al Ministro una pellicola privacy per non permettere a chi hai accanto quello che scrivi e invii", ha detto l'imprenditrice che ha anche confessato di aver lei stessa guardato il cellulare di Sangiuliano.

"Perché ho sbirciato tante volte i suoi messaggi...", ha detto colei che si aggirava per le stanze del Parlamento con i famosi occhiali meta Rayban in grado di registrare e filmare con un semplice click sulla stanghetta. La pellicola di cui ha parlato Maria Rosaria Boccia serve infatti per la protezione della privacy e impedisce a chi ci sta vicino di poter sbirciare dati sensibili. La pellicola serve proprio a proteggersi da sguardi indesiderati nella direzione indicata da un angolo di 60 gradi.

