Sangiuliano, la riforma taglia-sprechi non piace allo star system rosso

Il film di Luca Guadagnino Queer è la storia di due omosessuali. Uno è più convinto, l’altro meno e per questo si inseguono in un rapporto tormentato su e giù per il Messico e il Sud America. Per agevolare il rapporto usano droghe di ogni tipo che li portano ad avere allucinazioni incredibili e, inevitabilmente, a separarsi quando, recuperata la lucidità non riescono a stabilire un equilibrio. Una storia estrema nella quale è difficile orizzontarsi quanto improbabile identificarsi. Ma è l’arte. Per sfornare questo polpettone che dura oltre due ore e fa cambiare i gusti all’ex 007 Daniel Craig, il regista ha speso 53 milioni di euro. Come plausibile, malgrado il titolo alla moda, gli incassi, pur insospettabili (6,7 milioni) non hanno assolutamente coperto i costi.

Malgrado la storia si svolga tra Città del Messico e Quito, capitale dell’Ecuador, la maggior parte delle scene sono state girate a Cinecittà, dove è stato riprodotto un intero quartiere di Città del Messico anni Cinquanta. Altri ciak sono stati fatti in Sicilia. Pare fosse l’ideale per ricreare le ambientazioni di Panama. L’opera è del 2024 e i conti ancora devono essere fatti bene, ma il tax credit garantisce l’esenzione fiscale per il 40% delle spese sostenute in Italia. Non è difficile immaginare la botta.