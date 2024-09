Caterina Balivo imbarazza Raffaella Fico: "Non penso quello! Come sei maliziosa..."

10 settembre 2024 a

Torna in televisione, Caterina Balivo, con il suo La volta buona in onda su Rai 1. E dopo aver trattato gli argomenti di attualità, ecco la parentesi più leggera: in studio arriva Raffaella Fico, che si è spesa in un racconto intimo, privato, in cui ha parlato molto anche della sua storia con Mario Balotelli.

La showgirl ha spiegato che il loro rapporto è andato bene fino a quando lei è rimasta incinta di Pia, l'unica figlia, per la quale però Balotelli chiese il test di paternità, richiesta che per ragioni semplici da dedurre scatenò una ridda di illazioni, voci e malignità.

Ora, che sono passati anni, la Fico sorride di quel periodo e di quel vociare, pur ricordando come però all'epoca tutto quel trambusto la fece soffrire molto. "Non è stato un periodo semplice. Ho contato soprattutto sull’aiuto della mia famiglia. C'è chi mi ha dato dell’arrampicatrice sociale, ma io non avevo bisogno di luce riflessa", ha affermato la Fico.

Nonostante quella brutta e difficile parentesi, Raffaella Fico col tempo ha ricostruito un rapporto con il calciatore, con il quale oggi è legato da una solida amicizia. E ancora, la Fico ha aggiunto che Balotelli ora la considera un'amica a cui chiedere consiglio, anche quando si tratta di vicende sentimentali: "Laddove lui vuole un consiglio, magari alla fidanzata... ci litiga e mi chiama, è come se fossimo fratello e sorella. A volte me lo devo sorbire con questi sfoghi", sospira Raffaella Fico.

Però, la showgirl aggiunge anche che lei non fa lo stesso con Mario: "Io invece no, non lo chiamo, tengo tutto per me". Quindi la Balivo le ha chiesto per quale ragione, secondo lei, Balotelli non sarebbe in grado di consigliarla in modo giusto. "No, no, no! Non ho pensato a quello... come sei stata maliziosa!", ha risposto un pelo piccata la Fico. Infine, un ultima battuta su alcune ironie fatte da Balotelli proprio sugli amori della showgirl: "Su qualcuno ha ironizzato, mi ha preso in giro. Ha scherzato, ma non posso fare nomi", ha concluso Raffaella Fico.