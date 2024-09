Affari Tuoi, Stefano De Martino scatena il putiferio sui social: "Uno schifo, una sottocultura"

11 settembre 2024 a

I tifosi juventini ormai ci sono abituati. L'Italia è un Paese che conta più di 60 milioni di abitanti. Circa 10 sono tifosi bianconeri. E i restanti 50? Ovvio, anti-juventini. Ma la suddivisione non deve destare stupore. È chiaro che, così come accade all'estero per altri grandi club del calibro di Real Madrid e Bayern Monaco, quando una squadra è abituata a dominare soprattutto i campionati nazionali poi si attira le antipatie delle altre tifoserie. E, di conseguenze, anche lo scherno di chi gioisce delle disgrazie altrui. Come le continue sconfitte nelle finali di Champions League.

Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino è andato in scena un curioso fuori programma. Una concorrente di nome Vittoria aveva un passato calcistico. Non in una squadra qualunque. Bensì proprio nella primavera della Juventus femminile. Il conduttore perciò ha voluto mostrare in studio una foto che ritraeva Vittoria mentre correva dietro un pallone con la maglia della Vecchia Signora. Non una t-shirt a strisce bianconeri. AL contrario, la seconda magia arancione di qualche stagione fa. "É tutto oscurato, tutto pixellato... ma a me sta maglia mi sembra di conoscerla. In che squadra giocava Vittoria?", ha chiesto De Martino. Lei: "Nelle giovanili della Juventus, nella primavera della Juve".

De Martino, da buon tifoso napoletano, non è riuscito a trattenere un sorriso malizioso. In studio, invece, si è scatenato il putiferio con il pubblico che non ha nascosto il proprio disappunto. "Salutiamo tutti gli amici juventini...", ha chiosato De Martino.