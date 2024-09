DiMartedì, Landini la spara grossa: "Noi siamo i più cogli**i d'Italia?"

18 settembre 2024 a

"La nostra proposta è di ampliare la platea di chi paga l'Irpef per ridurre l'Irpef ai lavoratori dipendenti e pensionati": Maurizio Landini lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Poi ha aggiunto: "A questi loro hanno aumentato la tassazione, non la stanno riducendo. E in più proprio poche ore fa questi - ha detto riferendosi al governo - hanno rifatto l'ennesimo condono, stanno proponendo di pagare meno tasse dal 2018 a oggi, è chiaro? Stanno andando avanti a condoni, altro che lotta all'evasione fiscale".

"Questa è l'idea - è intervenuto Floris - per gli evasori che aderiscono al concordato per i prossimi due anni, condono tombale sui redditi evasi tra il 2018 e il 2023". Si tratta di un emendamento al decreto Omnibus che prevede che chi firma l’accordo con l'Agenzia delle Entrate sui redditi del 2024 e 2025 possa, in aggiunta, regolarizzare i mancati versamenti per gli anni dal 2018 al 2023 pagando una imposta sostitutiva parametrata al punteggio di affidabilità fiscale e su un imponibile ridotto.

Parlando di questa proposta del governo, il segretario della Cgil ha perso le staffe: "Noi lavoratori dipendenti e pensionati che paghiamo le tasse siamo i più cogli**i d'Italia? Mi faccia capire. E sa perché dico questa cosa? Perché io penso che tutti debbano pagare le tasse perché io voglio avere il diritto a una sanità pubblica che mi è garantita, non voglio le liste d'attesa o dover pagare, voglio il diritto alla scuola, agli asili...".

