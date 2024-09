Rampini inchioda la sinistra: "Lavaggio del cervello contro l'Occidente. Tu li hai mai sentiti?"

18 settembre 2024 a

Fin dal titolo, Grazie Occidente, l'ultimo libro di Federico Rampini può risultare quasi provocatorio, controcorrente, politicamente scorretto in un periodo in cui a sinistra, campo politico a cui pure l'autore è vicino, domina sempre di più l'ideologia woke e un rovesciamento dei canoni che spesso si trasforma in ribaltamento della stessa realtà. A spiegarlo, in studio a L'aria che tira su La7, ospite di David Parenzo, è proprio il corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, nonché ex firma di spicco di Repubblica.

"Noi stessi ci facciamo un lavaggio del cervello insegnando ai giovani che l'Occidente è il male supremo, la società più malvagia e distruttiva".

"Questo libro è una cura ricostituente per la nostra autostima ed è molto rivolto anche ai giovani, perché ne hanno bisogno. Abbiamo allevato una generazione cupa, pessimista, apocalittica, a cui non viene più insegnata la storia del progresso. Io qui estraggo dagli storici più autorevoli del nostro tempo e anche dall'Intelligenza artificiale, a cui ho fatto scrivere un intero capitolo del libro, il panorama completo di tutto il bene che abbiamo fatto, che è inaudito".

"Bisogna ragionare così. Mezza umanità, un miliardo e 400milioni di cinesi, un miliardo e 400 milioni di indiani, altrettanti africani, ne sarebbero vivi pochi senza la medicina e l'agronomia occidentale, due grandi progressi che abbiamo inventato noi e che abbiamo donato all'umanità".

In questo processo di autostima, sottolinea ancora Rampini, l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale: "L'antefatto si chiama Umanesimo e Rinascimento, quello che consentirà l'Illuminismo, la rivoluzione scientifica, la rivoluzione industriale. Le autocrazie, anche quando ci odiano, ci copiano. Cina e Iran si chiamano repubbliche, un concetto che non esiste nella loro storia, nella loro cultura, nella loro civiltà".