Maria Rosaria Boccia, David Parenzo spudorato: ecco cosa s'inventa oggi, 20 settembre

Il caso Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia certo non è del tutto tramontato, ma pare lontano. Molto lontano rispetto almeno ai primi giorni di settembre. Già, il ministro si è dimesso, la signora inizia a perdere seguaci su Instagram, si parla meno di lei e lei stessa prova in tutti i modi a rimanere a galla, a restare al centro dell'attenzione.

Alla vigilia, ieri giovedì 19 settembre, l'avvocato di Sangiuliano, Silverio Sica, si è presentato in Procura a Roma per formalizzare la denuncia contro la signora Boccia. E proprio in quei momenti ecco che l'influencer di Pompei, 41 anni, provava a rispondere al fuoco, ovviamente su Instagram, laddove postava le immagini di lei di fronte a Montecitorio, dunque una storia in cui si mostrava all'interno di un Apple Store, proprio come in mattinata erano filtrate le immagini di Sangiuliano in un Apple Store, intento a comprare un nuovo smartphone.

Insomma, sembrano proprio i fuochi di fine impero. Eppure c'è chi non molla, anche se ormai la gran parte della grancassa progressista, tra giornali e tv, si è allontanata dal caso. Tra chi non molla ecco David Parenzo, il conduttore de L'aria che tira su La7. Quello stesso Parenzo che spesso e volentieri rivendica la missione "alta" del mestiere di giornalista.

Già, perché oggi - venerdì 20 settembre - ecco che apre la trasmissione proprio sul caso-Boccia, ammesso che un caso-Boccia esista ancora. Spiega di aver contattato il legale di Sangiuliano per saperne di più sulla denuncia, senza avere ottenuto risposte. Dunque, con grottesca bacchettina in mano, racconta le ultime mosse della signora, così come si prestano al dibattito i suoi ospiti. E via così, a parlare per lunghi minuti di una vicenda su cui, francamente, ora c'è ben poco da dire...