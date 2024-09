Ciao Maschio, Raoul Bova contro la Fagnani: "Voleva creare sensazionalismo"

21 settembre 2024 a

a

a

"In quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte poco empatica della situazione. Insomma… proprio come fanno le Belve": Raoul Bova lo ha detto a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai 1, riferendosi con ogni probabilità alla conduttrice del programma Belve, Francesca Fagnani. Quest'ultima, tra l'altro, qualche tempo fa definì Raoul Bova "l'ospite più noioso" della sua trasmissione: "Non è gentile dirlo, ma se uno non vuole parlare diventa noioso".

Nel corso dell'intervista, che andò in onda il 3 ottobre dell'anno scorso su Rai 2, l'attore si concesse poco. Tant'è che poi, di fronte alle risposte concise di Bova, la giornalista fece una battuta piuttosto pungente: “Vuole dirmi una domanda a piacere?”. Un altro momento di gelo seguì alla domanda della Fagnani a Bova su eventuali sue preghiere. L'attore spiegò di pregare "per cose come la guerra”. E la conduttrice ci andò giù pesante dicendo: “Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale”. Il feeling tra i due durante quell'intervista fu praticamente inesistente. E ad accorgersene fu lo stesso Bova, che alla conduttrice disse: "La vedo annoiata”.