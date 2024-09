Marcello Mastroianni, lo speciale del Tg5 incanta l'Italia: ecco perché non era facile

Klaus Davi 24 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Marcello come here! - Canale 5)

Celebrare Mastroianni senza scadere nella retorica, nei luoghi comuni, nella banalità non era facile. Ma il Tg5 ci è riuscito e il pubblico l’ha premiato. Sabato in tarda serata lo speciale dedicato al popolarissimo attore, in occasione dei 100 anni della nascita, ha ottenuto il 21% di share, quasi 900 mila spettatori. È andato in onda un prodotto scorrevole, affidato ad Anna Praderio, che ha saputo radunare il gotha della celluloide made in Italy per raccontare i tratti umani e artistici dell’attore ciociaro. Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Leo Gullotta, Riccardo Scamarcio, Tony Servillo: un fuoco di fila di testimonianze spontanee, dirette, non ipocrite.

L’abbinamento delle interviste a colleghi ed amici con spezzoni di film indimenticabili è risultato efficace, ben ritmato. Non stupisce l’andamento della curva sempre alta che ha sfiorato vette vicine al 30%. La riprese di una storica intervista a Sofia Loren ha segnato uno dei picchi. Un dato rincuora: i piu giovani abituati ai tempi sincopati dei social - attirati sulla rete da “Tu si que vales” programmato in prime time - non hanno affatto cambiato canale. Spezzoni del documentario circolavano a notte fonda sui social più “young” come TikTok e Instagram. La prova che Marcello è stato un vero talento che ha qualcosa da dire anche alle nuove generazioni.