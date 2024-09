Chissà chi è, panico per Amadeus alla prima puntata: "Lo rompete! Deve durare un anno"

23 settembre 2024 a

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. Amadeus è tornato in televisione con il suo preserale sul Nove. Il programma si chiama Chissà chi è, che in realtà è identico a i Soliti Ignoti, ma è in onda su un altro canale. Lo studio, però, è completamente rinnovato: dai colori caldi, un ottimo audio e soprattutto il conduttore. Amadeus è stato per cinque anni il frontman della Rai grazie ai record di share con il Festival di Sanremo, Soliti Ignoti e Affari Tuoi, ora passato a Stefano De Martino. Le concorrenti della Puglia, due consuocere, si sono dimostrate subito energiche tanto che hanno rischiato per ben due volte di rompere il pulsante che si usa per confermare l’identità.

Le due concorrenti di Chissà chi è hanno mostrato talmente tanta energia da rischiare di rompere il pulsante. "Lo rompete! Guardate che deve durare un anno" ha risposto subito, da buon conduttore, Amadeus. Ma nel corso della prima puntata c'è stato anche un ospite d'eccezione. Si tratta di Lillo, che ha presentato la seconda stagione di Sono Lillo, disponibile su Prime Video.

Intanto, il nuovo conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti ha fatto un non-annuncio sulla prossima edizione. In pratica ha dichiarato che ci saranno 24 big che canteranno canzoni. E, per quanto riguarda le Nuove Proposte "faremo un talent parallelo. Cinque serate su Rai2 e vi dirò poi chi le condurrà".