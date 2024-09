Chissà chi è, Amadeus cola a picco: da chi viene battuto alla seconda puntata

24 settembre 2024 a

La gara di ascolti tra Chissà chi è sul Nove, Affari Tuoi su Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5 ha avuto degli esiti disastrosi per Amadeus, che conduce il nuovo programma su Discovery. E' quanto emerge dai dati riportati da Davidemaggio.it. Ieri sera, lunedì 23 settembre, c'è stato il primo vero "scontro" tra i programmi di Stefano De Martino, Antonio Ricci e Amadeus nella fascia dell’access prime time. Insomma, la risposta a chi - come il Pd - attaccava il governo per aver "spinto" Amadeus a lasciare Viale Mazzini arriva dai dati dello share. Impietosi.

Affari Tuoi su Rai 1 è iniziato alle 20.15 per effetto dello sciopero in viale Mazzini e si è allungato in via straordinaria, durando più del solito, ben 74 minuti: mezz'ora in più rispetto alla durata media. Lo share, però, non sembra averne risentito: è stato del 23.6% con 4.874.000 spettatori. La prima puntata del tg satirico di Canale 5, partito con la conduzione di Nino Frassica e Michelle Hunziker, ha invece tenuto incollati allo schermo 3.432.000 spettatori per uno share pari al 16.3%. Crollo verticale per Chissà chi è. Il game show condotto da Amadeus, una riproposizione del format I soliti ignoti, aveva debuttato domenica 22 settembre con uno share del 5.2%. Ieri non è andata meglio, anzi: il programma è stato visto da 753.000 spettatori, facendo registrare uno share del 3.6%. A fare meglio è stato addirittura Casa a Prima Vista su RealTime, che ha raccolto 773.000 spettatori col 3.7% di share.

Dai dati emerge anche come il programma in onda sul Nove prima di Chissà chi è, ovvero Cash or Trash – Chi Offre di Più?, sia stato scelto da 627.000 spettatori con il 3.5% di share. Amadeus e il suo game show, insomma, sembrano proprio non riuscire a decollare. Andò molto meglio lì'esordio di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa l'anno scorso: il programma, prima in onda su Rai 3, conquistò ben 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% di share, quintuplicando la media della rete. Tutta un'altra storia, invece, per Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, che conquistano il pubblico ogni giorno di più.