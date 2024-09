Reazione a catena, "non mi esprimo, davvero impossibile": la parola che scatena un putiferio

27 settembre 2024 a

Le Volta Pagina sono le campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, ormai da ben venti puntate. Puntate nelle quali sono riuscite ad accumulare e portare a casa oltre 280mila euro. Nell'appuntamento di questa sera a sfidarle sono stati i Pasqualini, tre amici di vecchia data provenienti da Roma: Lucia, Giulio e Davide, che hanno scelto questo nome perché Pasqualina era il nome della nonna di Lucia. La ragazza è fidanzata con Davide ed è amica di Giulio.

I Pasqualini, però, non sono riusciti ad avere la meglio sulle Volta Pagina al gioco dell'Intesa vincente. Le campionesse, quindi, sono arrivate all’Ultima Catena con un tesoretto di 132mila euro. Il montepremi, però, è stato dimezzato diverse volte e per questo poi è sceso a 1.032 euro, che è la cifra con cui le Volta Pagina sono giunte all’Ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era CILINDRO; il seguente iniziava con SE e finiva per A; il terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, era INGEGNO. Alla fine Anna Laura, Antonella e Rosa, per 516 euro, hanno puntato tutto su SEQUENZA. Peccato però che la risposta esatta fosse SERRATURA. Le Volta Pagina potranno comunque riprovarci domani.

Come al solito, in tanti hanno commentato la puntata sui social. "Qualcuno mi spiega il nesso tra serratura e ingegno? Io non ci arrivo eppure una laurea ce l'ho", ha scritto un utente su X contestando l'Ultima parola. Un pensiero condiviso anche da qualcun altro, che ha commentato: "Serratura con cilindro ci stava bene. Ma con ingegno non l'avrei mai presa...". E ancora: "Bohhhh… non mi esprimo totalmente perché era una catena davvero impossibile, a parte la penultima parola…".