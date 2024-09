4 di sera, Luca Toccalini disintegra Malpezzi sul ddl sicurezza: "Se questa è repressione..."

28 settembre 2024 a

Ancora una volta il tema della sicurezza è al centro della discussione a 4 di sera (weekend), il talk show politico di Rete 4 condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. L'opposizione grida alla repressione sul ddl sicurezza. La maggioranza di governo ritiene invece che si tratti di una misura di buon senso. Il deputato della Lega Luca Toccalini ha smontato parola per parola le critiche che la dem Simona Malpezzi aveva avanzato contro le norme varate dal governo Meloni.

"Se è repressione dare la possibilità finalmente a chi si trova la casa occupata di averla liberata immediatamente - ha spiegato Toccalini ai telespettatori -, questo per quanto mi riguarda è buon senso. Non è repressione. La stessa cosa - ha poi aggiunto - vale per un altro tema che è quello delle borseggiatrici incinte, ovvero di quelle persone che sfruttano il fatto di essere gravide per delinquere".

Secondo il deputato leghista, il governo ha finalmente trovato una soluzione a un problema molto sentito dai cittadini italiani. E così facendo ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale. "Quante volte ne avete parlato anche voi - ha ricordato Luca Toccalini ai conduttori di 4 di sera -. Avevamo promesso una soluzione che era quella del carcere e l'abbiamo portata avanti".