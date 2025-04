4 di Sera, Cappellini smemorato su Meloni da Trump

Giorgia Meloni ha fatto centro. La premier italiana di fatto ha portato a casa un risultato importante: il presidente americano, Donald Trump ha deciso di aprire al dialogo con l'Europa accettando l'invito della premier in Italia. Inoltre proprio da Roma, molto probabilmente avvierà i colloqui con Bruxelles. Insomma un successo diplomatico importantissimo per il governo, per la premier e per il nostro Paese.

E così già a sinistra ci sono i primi fegati spappolati. Cappellini di Repubblica a 4 di Sera prova a criticare Meloni sull'Ucraina: "L'Italia ha avuto una linea chiara su quanto sta accadendo a Kiev sostenendo in ogni modo il Paese di Zelensky.

Un Paese invaso dalla Russia. Mi dispiace che Meloni non sia stata netta nel rivendicare la linea del governo italiano". Ci pensiamo noi a rinfrescare la memoraa a Cappellini. Proprio nel corso del faccia a faccia, Meloni ha espresso la sua posizione sulla guerra in Ucraina con parole chiarissime: "Chiaro che Russia è invasore", ha afferamto la premier. E così Cappellini ha raccolto una figuraccia, con Galeazzo Bignami a fulminarlo con uno sguardo. A sinistra è cominciata una nuova fase di rosicamento che a quanto pare è destinata a durare ancora per lungo tempo...