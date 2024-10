Affari tuoi, Stefano De Martino batte ancora Amadeus: Chissà chi è precipita

01 ottobre 2024 a

Amadeus contro Stefano De Martino sarà il duello tra conduttori a cui gli spettatori italiani dovranno abituarsi in un questa stagione dei programmi televisivi. E non potrebbe essere altrimenti. Il primo è stato l'uomo di punta per la Rai per tanti anni. Il secondo, invece, il suo sostituto ad Affari Tuoi. Ma allo stato attuale sembra che l'allievo stia disintegrando il maestro. Almeno questo è il quadro dipinto dai dati degli ascolti dei loro programmi nella fascia di accesso al prime-time.

Il trend di Affari tuoi continua a essere positivo. Ieri, lunedì 30 settembre, su Rai 1 si attestata sul dato record di 5 milioni 447mila spettatori con il 26% di share, quasi 3 punti in più rispetto alla settimana scorsa. Mentre Amadeus, abbandonata l’Ammiraglia Rai per approdare su più lussureggianti lidi Discovery, sul Nove con il diretto competitor Chissà chi è incassa l’ultima disfatta racimolando solo 590.000 spettatori con il 2,8%. Una vera e propria debacle.

Affari tuoi in questi ultimi giorni ha sfondato il muro dei 5 milioni di contatti, corrispondenti a uno share del 26%. Di contro, quasi in un’equazione algebrica, il crollo di Ama sul Nove, dove ha traslocato con tanto di vecchia gloria Rai: una versione rivisitata (poi neanche tanto) de I soliti Ignoti.