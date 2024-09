Affari Tuoi, alle 21.10 si consuma il dramma di Alessia: scene drammatiche da De Martino

30 settembre 2024 a

Siamo ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1, condotto da Stefano De Martino e che, sistematicamente, sbaraglia la concorrenza in termini di share.

La puntata in questione è l'ultima di settembre, quella di oggi, lunedì 30. E a misurarsi con la sorte, dopo ben 32 puntate di attesa, viene chiamata Alessia, tennista ed insegnante di Pescara, ragazza dalla bellezza che colpisce nel vivo, ovviamente in rappresentanza dell'Abruzzo. Ad accompagnarla nella gara di Affari Tuoi ecco il padre Alesio, insomma quasi omonimi. Il pacco con cui iniziano l'avventura è il numero 4.

Peccato che l'avventura abbia dei risvolti drammatici, almeno per quel che riguarda l'esito del gioco. I primi tiri sono un incubo: fuori subito i premi più ricchi, aperti insomma i pacchi con i 200mila e i 300mila euro. E più si va avanti, più la situazione peggiora.

Si pensi, infatti, che intorno alle 21.10, dunque a metà puntata, restavano solo tre pacchi rossi, ossia quelli con i montepremi migliori: quello da 5mila, da 20mila e da 100mila euro (poco dopo calati a 2, addio anche ai 20mila). Dall'altro lato, ben cinque pacchi blu. Insomma, puntata fino a quel momento sfortunatissima.

Non a caso, il popolo che commenta in presa diretta su X quanto accade nello studio di Affari Tuoi, si scatenava con commenti sarcastici, disperati o empatici nei confronti della povera Alessia. "Che brutta partita!", sospirava Marti. "Regione fortunata stasera?", suggeriva Anima, che pronosticava un arrivo in tempi stretti al "gioco di salvataggio". "32 puntate purtroppo non sono state d'aiuto, il cambio dovevi farlo!", accusava un'altra utente. "Mamma mia che partitaccia", le faceva eco Albert. A chiudere il discorso, infine, ecco Margy: "Interpelliamo la Santissima trinità, per favore", scriveva su X allegando la foto che potete vedere in calce. Già, per Alessia una sfortuna notevole...