Striscia la notizia, "Mister Inzaghi": la faccia di Simone davanti a Staffelli

Tapiro d'oro per l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. L'inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, lo ha raggiunto dopo la notizia dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Il tecnico, infatti, avrebbe ricevuto le pressioni di un capo ultrà nerazzurro che avrebbe chiesto a lui di procurargli più biglietti. Inzaghi, nel servizio di Striscia che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35, ritira il premio col sorriso ma anche con un certo imbarazzo. Per l'allenatore dell'Inter si tratta del terzo Tapiro d’oro della carriera.

È andata un po' meno bene invece la consegna del Tapiro d'oro a Fedez. Anche per lui, come per Inzaghi, il premio del tg satirico era legato all'inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Nel caso di Fedez, però, era legato in particolare all'arresto di due ultrà rossoneri a lui molto vicini. "Siamo venuti a portare il Tapiro perché abbiamo visto che hanno arrestato il suo guardiaspalle factotum. Adesso come farà ad andare a fare le risse senza di lui?", gli ha chiesto Staffelli. E il cantante ha perso le staffe: "Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla".

"Ti querelo!": caos a Striscia la Notizia, Fedez sbrocca contro Staffelli | Video

Reazione spazientita da parte di Fedez anche quando Staffelli si è soffermato sulla questione delle bibite Boem, che il rapper ha ideato in collaborazione con il collega Lazza e che pare volesse vendere all’interno dello stadio San Siro. Su questo punto ha replicato: “Cosa c’è di illegale? Mi stai contestando un reato? Ora fammi andare”.