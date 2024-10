Pietro Senaldi spiana la sinistra che "piange" per i boia: "Questa cosa non riesco a capirla"

03 ottobre 2024 a

Pietro Senaldi a 4 di Sera mette le cose in chiaro. Il condirettore di Libero interviene nel dibattito sulle manifestazioni pro-Palestina e soprattutto sulle polemiche alimentate da una parte della sinistra che punta il dito contro Israele accusandolo addirittura di "genocidio".

Senaldi le canta alla sinistra: "Il non capisco la fascinazione da parte di questa sinistra estrema, ma anche da parte di quella più moderata, che di fatto sta dalla parte dei dittatori. Noi dovremmo scendere in piazza per ringraziare Israele che ci sta liberando dai terroristi e dai dittatori e che ora potrebbe mettere in crisi una teocrazia che di fatto è in difficoltà. L'Iran era un paese civile, ma da 50 anni è sotto la teocrazia".

E a Senaldi risponde Onorio Rosati di Avs: "L'Occidente è così intransigente nei confronti dell'Iran ma non dice niente di ciò che accade in Arabia Saudita". Insomma a sinistra continuano a battersi il petto per Teheran facendo finta di nulla. Forse non si sono accorti di come le donne vengono umiliate in Iran e di quanto scarso sia il rispetto per i principi del diritto. Ma conta solo la propaganda e la piazza. La sinistra continua a vivere forse nel mondo dei sogni...