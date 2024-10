Simonetta Matone zittisce la Boldrini che insulta la Lega: "Fascista? No, antifascista, dato storico"

09 ottobre 2024 a

Laura Boldrini si lancia, per l’ennesima volta, verrebbe da dire, all'attacco della Lega. La dem sputa sentenze sul Carroccio dallo studio di È sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. E questa volta il veleno arriva commentando il raduno di Pontida di domenica scorsa, l'appuntamento annuale che serve a serrare i ranghi del popolo del Carroccio. Boldrini tuona: "La Lega nasce antifascista ma poi diventa convintamente fascista. E Vannacci è stata l'operazione della disperazione".

Parole pesantissime che vengono prontamente rispedite al mittente. A occuparsi della faccenda è Simonetta Matone, parlamentare della Lega, anche lei presente in studio. In pochi istanti la Matone ristabilisce la verità dei fatti e spegne lo sbraitare della Boldrini: "La Lega è un partito antifascista, è un dato storico. Il tema vero non è la sovranità ma la lotta all'immigrazione clandestina".

Insomma, in pochi istanti la retorica dell'ex presidente della Camera viene fatta a pezzi come anche la solita propaganda dem anti-Salvini e anti-leghista. E sui social in tanti si sono schierati dalla parte della Matone: "on sappiamo minimamente cos' è il fascismo perché non vissuto. BOLDRINI Quello di cui parla LEI oggi e carta straccia come le guerre puniche. NON ci nomini ,e si penta di aver mescolati i leghisti con i fascisti", è uno dei commenti diventati virali su X.