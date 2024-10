Casa a prima vista, i baby-milionari Jacopo e Gaia? Che botta per Amadeus: cosa (forse) vi è sfuggito

09 ottobre 2024 a

Una puntata che sta facendo ancora un gran parlare, quella di Casa a prima vista trasmessa lo scorso lunedì, 7 ottobre, su Real Time. Già, perché a cercare un'umile "casetta" ecco due gemelli, Jacopo e Gaia, rampolli romani e figli di una team-manager di una scuderia motociclistica.

Se ne è fatto un gran parlare perché i due, giovanissimi - appena 23 anni - si sono presentati al programma cerca-casa con un budget pari alla bellezza di 1,3 milioni di euro. Già, cifre proibite ai comuni mortali. Jacopo e Gaia, per inciso, hanno anche sfoggiato degli outifit piuttosto eccentrici, altra ragione - oltre alla principale: il denaro - per la quale si è fatto e si fa tutt'ora un gran parlare di loro.

In particolare sui social ci si chiedeva chi diavolo fossero, i due rampolli. E anche i tre agenti immobiliari che animano il programma, a ben vedere, erano piuttosto stupiti (e sinceramente stupiti): già, strano che disponendo di un simile bottino ci si rivolga a Casa a prima vista. Ma tant'è, questo mix quasi perfetto ha spinto ancora più in alto lo share del programma, già di per sé ottimo: la puntata infatti ha registrato il 4,1% in termini di ascolti, pari a 890mila telespettatori unici.

Un guizzo che, visto da un'altra prospettiva, si è rivelato un'altra gatta da pelare per Amadeus e il suo Chissà chi è, il format clone de I soliti ignoti che ha portato su Nove e che continua ad arrancare. La puntata di lunedì infatti si è fermata al 3,5% in termini di share, pari a 739mila telespettatori. Un dato sensibilmente migliore rispetto a quelli precedenti, ma la crescita è dovuta alla decisione di proporre puntate "extra-large" del game-show, allungato di circa un quarto d'ora in palinsesto a partire da domenica (giorno in cui infatti lo share è stato pressoché identico a quello di lunedì). Insomma, la sostanza è che Casa a prima vista, in ogni caso, batte Amadeus. E per certo Jacopo e Gaia nella sfida di lunedì hanno giocato un ruolo...