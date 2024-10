Corrado Augias, domanda glaciale a Letta: "Perché si è dimesso?", come risponde

16 ottobre 2024 a

Non solo polemiche, ma anche riflessioni nel salotto di Dimartedì, programma televisivo di La7 in cui si approfondisce la politica italiana in tutti i suoi aspetti e condotto da Giovanni Floris. Questa volta, però, le domande non le fa lui agli ospiti, bensì c’è un mediatore, in questo caso il collega Corrado Augias, che approfitta della presenza dell’ex-presidente del Consiglio, Enrico Letta, per fargli non una domanda, bensì LA domanda ed esordisce così: “Lupus in fabula, posso fargli una domanda? Letta buonasera, io la ritengo un rappresentante alto della classe politica, oggi non sempre a quell'altezza. Lei perché si è dimesso? Dica per quanto possibile la verità”.

L’ex-leader del Partito Democratico non si sottrae, anzi: “Glielo dico per due motivi, primo: è molto importante, secondo me, che in politica esista la responsabilità. Quando uno perde le elezioni, ed è il capo di un partito che ha perso le elezioni, secondo me si deve far da parte. Io vedo che in Italia vince la logica esattamente opposta. C'è chi perde le elezioni e continua a rilanciarsi in continuazione dopo aver perso le elezioni. Io penso che chi ha perso le elezioni debba favorire la nascita di un nuovo gruppo dirigente che è quello che è avvenuto nel Pd e di questo sono molto orgoglioso”.

Augias, però, non è sazio e rilancia: “E il secondo?”. Ancora Letta con queste parole: “Il secondo motivo è che io penso anche un'altra cosa molto importante e che ho imparato negli anni. Nella vita bisogna avere una professione, non bisogna far politica per professione. Io una professione ce l'ho e quindi nel momento nel quale faccio il passo indietro torno alla mia professione. Attenzione, però, non è che smetto l'impegno politico. La dimissione è da quell'incarico che ho, l'impegno politico rimane, continuo e lotto ancora di più”.