4 di sera, Giuseppe Cruciani manda il tilt la sinistra sull'Albania: "Cosa consiglio a Meloni"

Giuseppe Cruciani fa impazzire la sinistra. Nel corso della puntata di 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in scena un accesissimo dibattito sulla notizia del giorno: la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti nel Centro in Albania. Le opposizioni, appena appresa la notizia, hanno esultato a gran voce gridando al fallimento della politica migratoria del governo Meloni. E gli eurodeputati del Pd si sono spinti addirittura a chiedere che l'Ue apra una formale procedura d'infrazione contro il nostro Paese.

"La decisione di oggi dei giudici è una vergogna assoluta - ha tuonato Cruciani -. Significa fondamentalmente che in Italia la politica sui migranti non la può fare un governo regolarmente eletto. E io direi la stessa identica cosa se ci fosse un governo di centrosinistra. Non fa alcuna differenza. Ed è una cosa che dovrebbe invece interessare l'opposizione che sta sbraitando da oggi gridando al successo e - ha poi aggiunto - dicendo che è fallita l'operazione Albania".

Il conduttore della Zanzara ha poi colto l'occasione per dare un piccolo consiglio al presidente del Consiglio. "E do un consiglio alla Meloni: deve continuare dritto per questa strada anche andando contro la decisione della magistratura perché non si tratta di alcun lager - ha sottolineato Cruciani -. Si tratta invece di una politica di portare un certo numero di migranti fuori dall'Italia in un centro di detenzione che mi pare un centro modello dal punto di vista estetico. Vedo delle stanze favolose, dei letti messi bene. Sicuramente in condizioni migliori di come sono messi i Centri di accoglienza in Italia. E dunque - ha concluso - la sinistra dovrebbe essere contenta dato che ha a cuore giustamente la sorte dei migranti".