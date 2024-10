Tg5, effetto-Medjugorje: "Il cammino della fede", una scommessa vinta al Biscione

Klaus Davi 22 ottobre 2024 a

CHI SALE (Speciale Tg5: Il cammino della Fede)

È stato un azzardo da parte di Mediaset programmare lo Speciale del Tg5 “Il cammino della Fede” dedicato ad alcune tra le mete religiose più importanti della cristianità subito dopo l'iper laico “Tú sí que vales”. Nnon era scontato che scattasse quell'automatismo per cui la gente che ha guardato per tre ore e mezza un programma di puro intrattenimento poi se la sentisse di seguire anche un percorso narrativo così impegnativo.

Però ha funzionato e i bacini d’utenza si sono perfettamente “matchati”, garantendo a Canale 5 ben 900mila spettatori e il 20.2% di share nel late night del sabato. Nonostante l'orario, un'audience davvero significativa, quantitativamente equiparabile ai top talk del preserale. Ciò dimostra che anche in una rete come Canale 5, dove non è ammesso sbagliare, il rischio spesso paga. Rispetto ad altri speciali del telegiornale leader del Biscione, la quota senior (over 55) è stata più consistente e ha di fatto determinato il successo d'ascolto.

Il racconto delle testimonianze dei fedeli in pellegrinaggio a simboli della cristianità come Medjugorje, Fatima e San Giovanni Rotondo, curato da Claudio Fico e Fabio Marchese Ragona, trametteva intensità narrativa con il giusto ritmo.