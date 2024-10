Tagadà, Ylenja Lucaselli: "La mail del magistrato contro Meloni? Mi fa rabbrividire"

21 ottobre 2024 a

“Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (...)”. Questo è in estrema sintesi il contenuto della mail del magistrato Marco Patarnello, 62anni, toga aderente a Magistratura democratica e sostituto procuratore generale della Cassazione. Com'era prevedibile, la notizia ha suscitato lo sdegno da parte del presidente del Consiglio che sui social ha voluto condividere un estratto della mail.

A Tagadà, il talk show politico di La7 condotto da Tiziana Panella, si è parlato a lungo della mail del magistrato Patarnello. Ylenja Lucaselli, ospite della trasmissione, non ha avuto la minima esitazione nel condannare il contenuto di quella mail. "Dire che il premier faccia un falso mi sembra una cosa estremamente grave - ha spiegato la deputata di FdI -. Il premier ha ripreso delle frasi molto indicative del pensiero e del concetto espresso all'interno di tutta la mail... ovviamente non poteva mettere sui social una mail di 200 parole. Detto questo - ha poi aggiunto -, il tema è che da qualunque parte la si voglia prendere il concetto espresso in quella mail è molto grave".

La deputata di FdI ha poi rimarcato quanto una certa parte della magistratura italiana sia apertamente schierata politicamente. "Quando si dice che un premier non è corruttibile, non ha procedimenti penali in corso e quindi è più pericoloso... già questo mi fa rabbrividire, soprattutto perché parliamo di un magistrato - ha tuonato la Lucaselli -. La magistratura deve fare la magistratura, non deve fare politica. Esiste il potere di scrivere le leggi che è del Parlamento e del governo ed esiste il potere di applicare le leggi. Che piacciano o non piacciano. Dalla mail - ha poi concluso - mi pare evidente che il posizionamento politico della magistratura sia assolutamente chiaro e incontrovertibile".