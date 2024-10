Che tempo che fa, Filippa Lagerback: "Io vergine? Ero", Fazio in imbarazzo

28 ottobre 2024 a

a

a

Si stava parlando di oroscopo e segni zodiacali a Che tempo che fa sul Nove, quando Luciana Littizzetto, riferendosi alla collega, Lagerback, ha detto: "Filippa è vergine". "Ero, ero", ha ribattuto scherzosamente lei. E il conduttore, Fabio Fazio, un po' imbarazzato ha provato a fermare quel siparietto: "Vabbè smettila anche tu, ma è possibile?".

La letterina di ieri, domenica 27 ottobre, la Littizzetto l'ha dedicata invece al caso del rider al lavoro a Bologna nonostante l'alluvione: "Caro culo di pietra, ordinatore compulsivo, che con un metro di acqua in strada hai pensato bene di farti portare a casa la cena pronta. Pensando con voluttà solo alla tua quattro stagioni. Al tuo risotto tartufato, al tuo pokè. Ma immensa testa di minc**a: hai visto cosa sta succedendo o sei attaccato alla play station come una cimice sul vetro? Non lo vedi che in piazza Grande nuotano i cavedani, e all’incrocio c’è Noè che dirige il traffico? Non noti che i salmoni stanno risalendo via Indipendenza e che in piazza Maggiore stanno facendo nuoto sincronizzato? Come ti viene in mente di ordinare cibo a domicilio? Ma cosa hai nel cervello? Il bambino di Shining che gira col triciclo nel vuoto?”.

